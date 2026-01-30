Tır Şoförleri Sınırda Mahsur Kaldı

Batı Balkan ülkelerinden Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerinin Schengen vize kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 20'den fazla Avrupa Birliği sınır kapısında geçişleri durdurmasının ardından AB sınırlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aralarında Türk tır şoförlerinin de bulunduğu yüzlerce sürücü günlerdir sınır kapılarında mahsur kalırken, Türk tır sürücüsü Ali Kurt 75 saatlik bekleyişini anlattı.

Batı Balkan ülkelerinden Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförleri, Schengen vize kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 20'den fazla Avrupa Birliği sınır kapısında geçişleri durdurdu. Eylemler nedeniyle AB sınırlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, aralarında Türk tır şoförlerinin de bulunduğu yüzlerce sürücü günlerdir sınır kapılarında mahsur kaldı. Sınırda bekleyenlerden biri olan Türk tır şoförü Ali Kurt, yaşadıklarını anlattı. 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de Hırvatistan'a geçişi sağlayan Batina Sınır Kapısı'nın kapatıldığını belirten Ali Kurt, 75 saattir beklediklerini söyledi. "Otobüs ve taksiler geçiyor ama tırlar için kapı kapalı" diyen Kurt, yalnızca iki tanker tırına izin verildiğini, diğer tüm tır trafiğinin durdurulduğunu ifade etti.

Temel ihtiyaçlar büyük sorun

Sırada hem Avrupa plakalı hem de Türk plakalı tırların bulunduğunu belirten Kurt, en büyük sıkıntının temel ihtiyaçlar olduğunu vurgulayarak, "Sınır kapısına yakın olanlar tuvalete ulaşabiliyor ancak sıranın gerisinde, yaklaşık 4 kilometre arkada kalan arkadaşlarımız tuvalete bile gidemiyor. Duş imkanı zaten yok" dedi.

Geceleri ciddi güvenlik sorunları yaşandığını da dile getiren Kurt, "Mülteciler bazı araçların dolaplarını patlatıyor, yiyeceklerimizi çalıyor. Uykusuzluk ve tedirginlik had safhada" sözleriyle yaşananları anlattı.

Bilgi yok, belirsizlik var

Resmi kaynaklardan herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Kurt, hem Türkiye'den Avrupa'ya gidecek hem de Avrupa'dan Türkiye'ye dönecek şoförlerin sürekli kendilerinden bilgi almaya çalıştığını ifade etti. Kurt, "Sıranın en başındayız, herkes bize soruyor. Kapı açık mı, geçen var mı diye. Mesaj kutularımız doldu. Bu yüzden her gün video paylaşıyoruz sadece bilgilendirme amacıyla" dedi.

Dayanışma beklerken kırgınlık yaşadılar

Paylaştıkları videolara gelen bazı yorumlara tepki gösteren Kurt, "Susuz musunuz, bir ihtiyacınız var mı diye sorulacağına 'Orada ne işiniz var' gibi yorumlar geliyor. Bu onların ayıbı. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sırbistan tarafında bekleyen sürücülere yerel yönetimler tarafından ekmek ve su desteği sağlandığını aktaran Kurt, Hırvatistan tarafında bekleyen tır şoförleri için aynı desteğin olmadığını söyledi. Kurt, Bulgaristan'dan Sırbistan'a girmeye çalışan şoförlerin de benzer sıkıntılar yaşadığını belirtti.

"Ortada bir taşkınlık yok"

Eylemlere ilişkin yanlış bir algı oluştuğunu vurgulayan Kurt, "Bağıran çağıran yok. Polislerle karşı karşıya gelinen bir durum da yok. Zaten destek verilecek bir kalabalık da yok. Mevcut durum bu" dedi.

Aradan geçen 75 saate rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Kurt, "Buradayız. Hala beklemedeyiz. Herkes Allah'a emanet" ifadelerini kullandı. - SOFYA