Tır sürücülerinin gözdesi Sarp Gümrük Kapısı'nda geçişler ikiye katlandı - Son Dakika

Tır sürücülerinin gözdesi Sarp Gümrük Kapısı'nda geçişler ikiye katlandı

15.05.2021 00:57
Tır sürücülerinin gözdesi Sarp Gümrük Kapısı'nda geçişler ikiye katlandı, System.String[]

Ülkede artan ihracat nedeniyle Sarp Gümrük Kapısı tır sürücülerinin gözdesi haline geldi.

Ülkede artan ihracat nedeniyle Sarp Gümrük Kapısı tır sürücülerinin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz yıl günlük 280 tır geçişinin yaşandığı kapıda, bu yıl bu sayı 600 ortalamasına ulaştı.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda artan ihracat yoğunluğu nedeniyle 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Bayramı tır kuyruğunda geçiren sürücüleri ziyaret eden Kemalpaşa Kaymakamı Recep Gündüz, sürücülerin bayramını kutlayarak tatlı ikram etti. Sürücülere yaşanan tır kuyruğunun sebebini ifade ederek bilgiler verdi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısında günlük 550- 600 tır geçişiyle geçtiğimiz yıla göre sayının iki katına çıktığını ifade eden Kaymakam Gündüz, gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artıştan kaynaklandığını söyledi.

"Yollarda bekleyen tır sürücülerimizin mağdur olmaması adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" diyen Gündüz şunları kaydetti:

"Bu saat itibariyle bizim kapımızda sevk bin 930 görünüyor. Bunların yaklaşık 700 tanesi Artvin il sınırları içerisinde gerek tır parklarında gerek buradaki sıradan Arhavi'ye doğru uzanıyor. Bin 300 aracımızda halen yolda gelmeye devam ediyor. Sürücülerin bazı serzenişlerini duyuyorum, gümrük kapısı çalışmıyor gibi. Gecen sene Nisan ayında toplam gecen tır sayısı 8 bin 580 iken, bu sene 16 bin 500. Gecen sene Mayıs ayında gecen toplam tır sayısı 11 bin iken, bu sayı 12 Mayıs itibariyle ise 6 bin 500 bu da ihracatın yoğunluğunun arttığını gösteriyor. Gerek Ardahan'ın iki sınır kapısına rağbetin azalması, gerek Türkmenistan- İran arasındaki kapıyı tercih etmeyen sürücülerin buraya gelmesi Sarp Sınır Kapısındaki yoğunluğu arttırıyor. Her şeyden önemlisi ülkemizde yeter ki ihracat artsın biz gece gündüz burada çalışırız. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı ortalaması 280 araç iken, bu yıl ise sadece tır olarak 554 ortalaya ulaştık. Biz gece gündüz buradayız sürücülerimizin evlerine daha erken geri dönebilmeleri için buradayız." - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı, İhracat, Artvin, Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır sürücülerinin gözdesi Sarp Gümrük Kapısı'nda geçişler ikiye katlandı - Son Dakika


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