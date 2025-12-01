Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi

İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

ARAÇLAR UZUN SÜRE HAREKET EDEMEDİ

Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

"KONUMDAKİ O KADIN BENİ GETİRDİ"

Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.