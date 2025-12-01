Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi - Son Dakika
Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi

Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi
01.12.2025 11:03
Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi
Hatay'da navigasyondan yol takibi yapan ve soluğu hastanede alan tır sürücüsünün, bölgede yaşanan trafik sonrası "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savunması gülümsetti.

İskenderun ilçesinde tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı esnada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

ARAÇLAR UZUN SÜRE HAREKET EDEMEDİ

Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

"KONUMDAKİ O KADIN BENİ GETİRDİ"

Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yanlış yola giren TIR sürücüsünden güldüren çıkış: Konumdaki o kadın beni getirdi - Son Dakika
