Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın çantasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, verilen eşkale uyan E.E. ve S.D'yi gözaltına aldı. Otomobilin çevresinde diğer şüphelileri beklemeye başlayan ekipler H.B. ve Ç.E'ye de yakaladı.

Edinilen bilgilere göre Tire Salı Pazarı'nda bir vatandaşın çantası yankesicilik yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine pazar yerini ablukaya alan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yaptığı titiz çalışma sonucu kıskıvrak yakaladı.

Dün saat 14: 00 sıralarında Pazar yerindeki yaya devriye ekiplerine gelen şüpheli şahısların ihbarı üzerine Tire Asayiş Büroya bağlı ekipler pazar içerisi araştırmaya başladı. Pazar yerini ve çevresini didik didik arayan ekipler, Akyol Caddesi - Gelin Sokak üzerinde şüpheli bir aracın olduğunu görüp içerisinde bulunan E.E. ve S.D. isimli şahısların da verilen işgallere uyduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler her iki şahsı da kıskıvrak yakaladı.

POLİS EKİPLERİ DİĞER ŞÜPHELİLERİ BEKLEMEYE BAŞLADI

E.E. ve S.D.'yi kıskıvrak yakalayan ekipler arabanın çevresinden ayrılmayıp diğer şüphelilerin oraya geleceğini düşünerek beklemeye koyuldu. Kısa süre sonra elinde bir siyah çantayla görünen şüpheli H.B. polis ekiplerini fark edip olay yerinden kaçmaya çalışsa da kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan operasyon sonucu yankesicilik olayının 4. şüphelisi olan Ç.E. de kıskıvrak yakalandı.

POLİS TELEFONU KONTROL EDİNCE HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

Elindeki siyah çantayla polisten kaçmaya çalışan H.B.'yi yakaladıktan sonra, ekipler çantayı açtığında içerisinde Alcatel marka Android telefon olduğunu fark etti, telefona gelen çağrının olduğunu gören ekipler cevap verdiğinde telefondaki şahsın çantası çalınan A.Y. olduğunu fark etti, bahse konu telefonun kendisine ait olduğunu, çantasıyla beraber çalındığını söyleyen A.Y. çalan şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

4 AYRI HIRSIZLIK DOSYASINDAN ARANMASI VARMIŞ

Tire Polisinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheli E.E. isimli şahsın İstanbul ve İzmir Asliye Mahkemelerince 4 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETE İNTİKAL ETTİRİLDİLER

Polis ekipleri yan kesicilik şüphesiyle yakaladıkları 4 şahsı ifade için Tire ilçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etti.