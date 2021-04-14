Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

14.04.2021 15:01
Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Tire ilçesinde kurulan pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın çantasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, verilen eşkale uyan E.E. ve S.D'yi gözaltına aldı. Otomobilin çevresinde diğer şüphelileri beklemeye başlayan ekipler H.B. ve Ç.E'ye de yakaladı.

Edinilen bilgilere göre Tire Salı Pazarı'nda bir vatandaşın çantası yankesicilik yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine pazar yerini ablukaya alan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yaptığı titiz çalışma sonucu kıskıvrak yakaladı.

Dün saat 14: 00 sıralarında Pazar yerindeki yaya devriye ekiplerine gelen şüpheli şahısların ihbarı üzerine Tire Asayiş Büroya bağlı ekipler pazar içerisi araştırmaya başladı. Pazar yerini ve çevresini didik didik arayan ekipler, Akyol Caddesi - Gelin Sokak üzerinde şüpheli bir aracın olduğunu görüp içerisinde bulunan E.E. ve S.D. isimli şahısların da verilen işgallere uyduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler her iki şahsı da kıskıvrak yakaladı.

POLİS EKİPLERİ DİĞER ŞÜPHELİLERİ BEKLEMEYE BAŞLADI

E.E. ve S.D.'yi kıskıvrak yakalayan ekipler arabanın çevresinden ayrılmayıp diğer şüphelilerin oraya geleceğini düşünerek beklemeye koyuldu. Kısa süre sonra elinde bir siyah çantayla görünen şüpheli H.B. polis ekiplerini fark edip olay yerinden kaçmaya çalışsa da kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan operasyon sonucu yankesicilik olayının 4. şüphelisi olan Ç.E. de kıskıvrak yakalandı.

POLİS TELEFONU KONTROL EDİNCE HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

Elindeki siyah çantayla polisten kaçmaya çalışan H.B.'yi yakaladıktan sonra, ekipler çantayı açtığında içerisinde Alcatel marka Android telefon olduğunu fark etti, telefona gelen çağrının olduğunu gören ekipler cevap verdiğinde telefondaki şahsın çantası çalınan A.Y. olduğunu fark etti, bahse konu telefonun kendisine ait olduğunu, çantasıyla beraber çalındığını söyleyen A.Y. çalan şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

4 AYRI HIRSIZLIK DOSYASINDAN ARANMASI VARMIŞ

Tire Polisinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheli E.E. isimli şahsın İstanbul ve İzmir Asliye Mahkemelerince 4 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETE İNTİKAL ETTİRİLDİLER

Polis ekipleri yan kesicilik şüphesiyle yakaladıkları 4 şahsı ifade için Tire ilçe Emniyet Müdürlüğüne intikal etti.

İzmir, Polis, Salı, Tire, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: Üç sporcu hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: Üç sporcu hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler

Son Dakika Haberleri
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:55 İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu
15:50 Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz"         
15:39
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı         
15:25
Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü         
15:21
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı         
14:02
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 16:08:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tire'de pazarda yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei