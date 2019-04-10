Tire'de Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı, Tire
'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Tire'deki törenler şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven
, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran
, Tire Cumhuriyet Savcısı
Rüstem Teyran, emniyet mensupları, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri ile kamu kurumlarının temsilcileri şehitliğe karanfil koydu.
Şehitlikte gerçekleşen ilk törenin ardından Atatürk
Anıtına çelenk sunumu törenlerine geçildi. Törende bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, emniyet teşkilatının 174 yıllık süreçte halkın can ve malını koruma hizmetine devam ettiğini belirterek, "Halkın sevgi ve güvenini kazanmış olan Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Türk Polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, hukuk devletine bağlı olmanın bilinci içinde görev yapmaktadır." dedi.
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven
de mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren emniyet teşkilatının insan haklarına ve hukuka bağlı, cumhuriyet ve demokrasinin değerlerine inanan bir anlayışla topluma güven veren hizmetlerine yüksek bir şuurla devam edeceğini ifade etti.
Atatürk anıtı önündeki törenlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde kokteyl verildi. Kokteyle tüm kurumların amirleri ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmete konulan araçlar için kurban kesildi. Yapılan duaların ardından Kaymakam Tanrıseven ve protokol üyeleri, "Hayırlı olsun" dileğiyle araçların hizmete konulması için kurdele kesti.