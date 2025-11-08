Tire Hastanesi'nde MR Skandalı - Son Dakika
Tire Hastanesi'nde MR Skandalı

08.11.2025 20:40
MR cihazında unutulan hasta için soruşturma başlatıldı, personelin iş akdi sonlandırıldı.

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazın içinde kaldı.

BAĞIRDI VE CİHAZI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı. Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı.

ŞİKAYET KAYDI OLUŞTURDU

Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLSEYDİM?"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi: "Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim."

PERSONELİN İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu. Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

Kaynaklar: İHA, AA

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Hastane, Hastane, Güncel, İzmir, Son Dakika

