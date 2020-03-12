Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor - Son Dakika Spor

Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor

6 saat önce

Tırhandil Cup 2019-2020 Kış Trofesi, hafta sonu yapılacak 5. Ayak yarışları ile devam edecek.

Tırhandil Cup'da Gümüşlük Rotası hafta sonu başlıyor, System.String[]

Tırhandil Cup 2019-2020 Kış Trofesi, hafta sonu yapılacak 5. Ayak yarışları ile devam edecek. Türkiye Yelken Federasyonu'nun programlı yarışları arasında yer alan ve toplam 6 ayaktan oluşan Tırhandil Cup 2019-2020 Kış Trofesi'nde finale bir kala, heyecan giderek artıyor.


Cumartesi ve Pazar günleri, Bodrum- Gümüşlük ve Gümüşlük-Bodrum rotaları olarak planlanan yarışlara, toplam 10 tekne ve yaklaşık 60 yelkencinin katılacağını belirten Su Üstünde Bloğu'nun yetkilisi Eren Budaklı, "5. Ayak yarışlarının, tahminlerde yer alan uygun hava şartları ve uzun coğrafi rota nedeniyle oldukça çekişmeli ve keyifli geçmesi bekleniyor. Yarışa, aralarında Gümüşlük'te yaşayan oyuncu Nejat İşler'in tirhandilinin de bulunduğu bir grup tekne de eşlik edecek. 14 Mart 2020, saat 9.30 da Gemibaşı Restoran'daki brifing ile başlayacak yarışlarda, ilk startın 12.00 da verilmesi planlanıyor. Yarış programında, aynı akşam yapılacak törenle 4. Ayak'ta dereceye girenlerin ödülleri verilecek" dedi. - MUĞLA

Gümüşlük, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
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