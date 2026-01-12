Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken dengesini kaybeden Maşallah E, yoldan geçen 34 KL 5030 plakalı tırın altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Maşallah E'nin cenazesi, Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tırın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?