Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi

19.11.2022 10:16
Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yem getirdiği fabrikada tırın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç, yemleri istifleyen sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çay ilçesi Kadıköy köyündeki bir yem fabrikasında edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren tırda çalışan C.A.K., (17) isimli genç balya halindeki yemler tırdan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı.

KEPÇENİN ALTINDA EZİLDİ

Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.'yi fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Afyonkarahisar'da kepçenin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Afyonkarahisar'da kepçenin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Karahisar, Şanlıurfa, Kadıköy, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi - Son Dakika
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