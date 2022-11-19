Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.'yi fark etmeyerek ezdi. Olayın ardından talihsiz genç Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Şanlıurfa, Kadıköy, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tırın çadırını katlayan genç kepçenin altında kalarak can verdi - Son Dakika

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