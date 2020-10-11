Tırın çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Bakıcı, sevk edildiği Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. - KAHRAMANMARAŞ

18 yaşındaki Oğuzhan Bakıcı'nın hayatına mal olan kaza 2 Ekim'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bisikletle evine giden Oğuzhan Bakıcı, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

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