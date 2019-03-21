Son Dakika Haberleri: Tırmanma Sezonu Manisa Demirci'de Açılıyor

Tırmanma Sezonu Manisa Demirci'de Açılıyor

1 saat önce

TOSFED 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 23-24 Mart tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenecek olan Demirci Tırmanma Yarışı ile başlıyor.

Tırmanma Sezonu Manisa Demirci'de Açılıyor, System.String[]

Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü destekleriyle Manisa'nın Demirci ilçesinde organize edilecek yarışta farklı illerde 4 ayrı kategoride sporcular mücadele edecek.

23 Mart Cumartesi günü saat 16.30'da bölge protokolü, halk ve davetlilerin katılacağı Demirci Cumhuriyet meydanındaki start seremonisi ile başlayacak. 6,5 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış olarak koşulacak organizasyon saat 12.25'te başlayacak ve 18.30'da Demirci Belediye binası önünde gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.

İlk kez bir otomobil sporları etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Manisa Demirci'deki organizasyonun bölge halkından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:04 Kaynak: Bültenler

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