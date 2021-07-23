Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kalp spazmı geçiren ve Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tiyatro oyuncusu Yıldız için Karşıyaka Camii'nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, sanatçı dostları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Yıldız'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA