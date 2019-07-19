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TİYATRO YAZARI TUNCER CÜCENOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

1 saat önce

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

TİYATRO YAZARI TUNCER CÜCENOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ, System.String[]

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törene, Tuncer Cücenoğlu'nun ailesi ile Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Tamer Levent gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunularak başlayan törende, Cücenoğlu'nun biyografisi okundu.
Ardından eşi Aygül Cücenoğlu, kürsüye gelerek duygularını paylaştı. Aygül Cücenoğlu, "Burada konuşmak çok zor, çok üzgünüz. Bütün tiyatro camiasının başı sağ olsun. Tuncer gerçekten çok değerli bir insandı. Bütün Türkiye dahil, tüm dünya Tuncer'i tanıyor, biliyor, oyunları oynuyor. O kadar mutluydu ki. 'Ben bir 5 sene daha istiyorum, çünkü yapacaklarım çok, onları yapmam lazım' diyordu. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Kızım, oğlum, inşallah onu yaşatacağız." dedi.

"DEĞERİ DÜNYADA DA TÜRKİYE'DE DE BİLİNDİ"
Sanatçı Müjdat Gezen, "Tuncer çok değerli bir insandı. Bir kere ölümsüz oldu. Çok eseri var. Dünyanın her yerinde. Kime nasip olmuş ki 32 dile çevrilmiş tiyatro yazarı bizde hiç yok. Değeri dünyada da Türkiye'de de bilindi. Ne mutlu ki, bundan sonra da hep bilinerek. Çünkü çok kalıcı eserler bıraktı." diye konuştu.

"TUNCER'İN YAZDIKLARINI TAKDİR ETMEMEYE İMKAN YOK"
Oyuncu Tamer Levent, "Tuncer böyle erken vefat edişi ile bence Türkiye'deki ölümsüzler arasında yerini aldı ve bundan sonraki çok emek verdiği, anlaşılmayı, oyunlarının oynanmasını çok istediği bu ülkede belki tiyatro kültürünün yeniden yapılanmasına da vesile olacak." ifadelerini kullandı. Oyuncu Aliye Uzunatağan ise, "Ben ona sitem etmeye geldim. Tek kişilik oyun yazacaktı bana. En son bunu konuşmuştuk. O kocaman yürekli çocuk kalbi taşıyan bir insandır. Tuncer'in yazdıklarını takdir etmemeye imkan yok. Öyle bir şey olsa batı o kadar ukala ki onun eserlerini çevirmezdi. Tuncer'i sevdiğimi bilirdim ama bu kadarını bilmiyordum. Çok yaraladı beni Tuncer. Şimdi hem şehir tiyatrosunun hem devlet tiyatrosunun görev addetmesi lazım Tuncer Cücenoğlu'nun oyunlarının oynanmasını." şeklinde konuştu.
Törenin ardından Tuncer Cücenoğlu'nun naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

TUNCER CÜCENOĞLU KİMDİR?
10 Nisan 1944 yılında Çorum'da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü'nü almıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden genel ve detaylar
-Saygı duruşu
-Tuncer Cücenoğlu'nun eşinin konuşması
-Sanatçıların konuşması
-Tabutun taşınarak araca konulması


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:38 Kaynak: DHA
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