Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı

Tiyatrocu Dinçer Sümer'e Konak Sahnesi'nde veda töreni

İZMİR - 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için tiyatro yolculuğunun başladığı İzmir Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sanatçı Dinçer Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için İzmir Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sümer'in 13-14 yaşlarında tiyatro yolculuğuna Konak Sahnesi'nde başladığı belirtilirken, törene eşi Ülkü ve çocukları Ayşe ile Murat'ın yanı sıra yakınları, sanatçı dostları ve eski öğrencileri katıldı. Bazı isimler, sahneye çıkarak Sümer ile anılarını anlattı.

"Uzun ve güzel bir hayat yaşadı"

Törene katılan sanatçı Levent Üzümcü, "Dinçer Sümer iyi bir tiyatro insanıydı. Ayrıntıya meraklı çok iyi bir öğretmendi. Onunla çalışanların ne kadar ayrıntıcı çalıştıklarını hatırlıyorum. Konservatuvara giriş sınavında bizi Eskişehir Konservatuvarına alan ekibin öğretim üyelerinden biriydi. Onun yazmış olduğu oyunlar ve şiirler hep hayatımıza dokunmuş, karşımıza çıkmış eserlerdir. Uzun ve güzel bir hayat yaşadı. Kariyerinde yüksek mevkilere geldi. Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı oldu. Çok çalıştı, çok üretti ve ardında bir isim bıraktı. Hepimiz bir gün öleceğiz ama ne mutlu ki böyle güzel eserler bırakmak ve böyle hatırlanmak" dedi.

Usta sanatçının cenazesi Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.