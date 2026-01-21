TKDK'dan 2025 için 123 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika
Ekonomi

TKDK'dan 2025 için 123 Milyon TL Hibe Desteği

TKDK'dan 2025 için 123 Milyon TL Hibe Desteği
21.01.2026 10:57
TKDK, Samsun-Sinop'ta 2025'te 61 projeye 123 milyon TL hibe sağladı, 245 milyon TL yatırım yapıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun- Sinop Koordinatörlüğü, 2025 yılında 61 projeye toplam 123 milyon TL hibe desteği sağladı. Desteklenen projelerle bölgede 245 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

TKDK Samsun-Sinop Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında 2011 yılından bu yana rekabet gücü yüksek ve modern teknolojilerle donatılmış işletmelerin artırılmasına yönelik önemli destekler sağlandı.

2023 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 42 ilde hizmet veren TKDK, 2024 yılı itibarıyla 39 ilde kurduğu il irtibat ofisleriyle IPARD Programı'nı ülke geneline yaydı. Bu kapsamda Sinop ili, Samsun İl Koordinatörlüğünün sorumluluk sahasına dahil edildi.

2025 yılında Samsun ilinde yatırım tutarı 245 milyon TL olan 61 projeye 123 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Bu desteklerle Samsun'da çoğunluğu yeni olmak üzere; Tekkeköy Gıda İhtisas OSB'de günlük 40 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip 1 süt işleme tesisi, Ladik ilçesinde 1 büyükbaş besi çiftliği, Bafra Sera İhtisas OSB'de 19 dekar kapalı alana sahip 1 gül serası, Bafra ilçesinde 1 çeltik kurutma sistemi, Çarşamba ilçesinde 1 fındık işleme tesisi modernizasyonu hayata geçirildi.

Ayrıca Atakum, Terme ve Çarşamba ilçelerinde 3 arıcılık projesi ile Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde toplam 41 yem bitkisi üretimine yönelik tarımsal makine ve ekipman projesi desteklendi.

Sinop ilinde ise tamamı Merkez OSB'de bulunan 2 su ürünleri işleme tesisi modernizasyonu ve 1 güneş enerji santrali olmak üzere 3 proje için 2025 yılında hibe ödemesi yapıldı.

Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında 2025 yılında Samsun'da başvuru yapan 8 Yerel Eylem Grubu ile Sinop'ta yeni kurulan 1 Yerel Eylem Grubu desteklendi. 2026-2030 yılları için toplam 128 milyon TL bütçe tahsis edildi. Paydaş katkılarıyla birlikte yerelde en az 150 milyon TL'lik bir kaynağın oluşması öngörüldü.

TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü tarafından bugüne kadar bölgede desteklenen proje sayısı bin 568'e ulaştı. Bu projelerle bölgede yapılan yatırım miktarı deflatörlü olarak 4 milyar TL'yi aştı. TKDK desteklerinin 2026 yılında da devam etmesi planlanırken, IPARD-III Programı çağrı takviminin Şubat ayı içerisinde açıklanması hedeflendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Ekonomi, Samsun, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKDK'dan 2025 için 123 Milyon TL Hibe Desteği

