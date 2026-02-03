TKH'den Gözaltılara Tepki

(ANKARA)- Türkiye Komünist Hareketi (TKH), bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonlar kapsamında aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gözaltına alınan sosyalistler serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

TKH'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ezilenlerin Sosyalist Partisi başta olmak üzere bir dizi sosyalist dernek ve kuruma düzenlenen polis operasyonu ve gözaltılar kabul edilemez. Muhalif güçlerin susturulmaya çalışıldığı, hukuksuzluğun ve haksızlığın normalleştiği bir tabloda sosyalistlere yönelik bu operasyonları tüm toplumu sessizliğe gömme çabası olarak görmekteyiz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni başta olmak üzere gözaltına alınan sosyalistler serbest bırakılmalıdır."