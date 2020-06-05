TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Hububat ödemelerini bugün başlatıyoruz" - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Hububat ödemelerini bugün başlatıyoruz"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "İlk ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim eden üreticilerimizin bir hafta, 10 günlük yaklaşık 10 milyon lirayı bulan alacağını banka hesaplarına bugünden itibaren yatırmaya başlıyoruz.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "İlk ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim eden üreticilerimizin bir hafta, 10 günlük yaklaşık 10 milyon lirayı bulan alacağını banka hesaplarına bugünden itibaren yatırmaya başlıyoruz." dedi.

Güldal, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı gerçekleştiren çiftçileri ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 hasat döneminin yaklaşık 10 gün önce başladığını hatırlattı.

TMO olarak alım dönemi öncesi yapılması gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Güldal, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 260 alım noktamızda 125 lisanslı depoda üreticilerimizin hububat akabinde de bakliyat ürünlerini almaya başladık. Öncelikle bu bölgede hasat yaklaşık 10 gün önce başladı. Memnuniyetle görüyoruz ki son derece verimli, son derece bereketli bir sezon geçiriyor çiftçilerimiz, buradan tüm üreticilerimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tabii hasat döneminin ilk hububat ödemelerini bugün başlatıyoruz. İlk ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim eden üreticilerimizin yaklaşık bir hafta, 10 günlük yaklaşık 10 milyon lirayı bulan alacağını banka hesaplarına bugünden itibaren yatırmaya başlıyoruz. Bilindiği üzere bir hafta, 10 gün içerisinde biz yatıracağımızı açıklamıştık, bu süreç hasat dönemi boyunca devam edecektir. Hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ise buğday sezonunun çok güzel başladığını söyledi.


Devletin çiftçiye verdiği desteklerden dolayı tüm yetkililere teşekkür eden Çelik, destek olduğu müddetçe çiftçinin işini en iyi şekilde yapacağını aktardı.


Öte yandan, TMO Genel Müdürü Güldal, Hatay ziyaretleri kapsamında Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ahmet Güldal, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: 'Hububat ödemelerini bugün başlatıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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