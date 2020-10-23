TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Alım dönemimizle beraber açıklanan fiyatların üzerinde serbest piyasada fiyatların seyretmesi nedeniyle üreticimiz özel sektöre gidiyor" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'da fındık alım noktalarında incelemelerde bulundu. Perşembe Ziraat Odası'nı ziyaret eden TMO Genel Müdürü Güldal, burada ziraat odası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan tarafından karşılaşan Güldal, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 8 yıldır fındık alımı yaptıklarını hatırlatan Güldal, özellikle son iki yıldan bu yana fındıkla ilgili yol haritası uyguladıklarını anımsattı. Güldal, " Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl 8'inci defa fındık alımıyla görevlendirildi. 7 yıl aralıklarla olsa bile son üç yıldır fındık alım görevini ifa ediyor. Özellikle 2 yıldan beri biz fındıkla ilgili bir yol haritası uyguluyoruz. Gerek bakanlığımız gerekse TMO olarak sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesinde fiyat açıklanıyor. Hasat başlamadan önce biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fındık satış dönemi girdiği anda depolarımız, eksperlerimiz, alım personelimiz ve bütçemiz hazır oluyor. Çok şükür 2 yıldır sıkıntı olmadan üretici lehine gelişen bir hasat dönemi yaşıyoruz. Burada büyük fotoğrafa baktığımızda, üreticimiz de kazanıyor, ülkemiz de kazanıyor. 2019-2020 yılında 2,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. En az 2 milyar lira Karadeniz Bölgesi'nde çiftçilerimizin cebine fazladan girmiş oldu ve 300 milyon dolar da ihracatımıza net bir artış sağlanmış oldu. Bunlar güzel gelişmeler. Fındık sahiplenildikçe, fındığa ilgi gösterildikçe üreticimiz de, sanayicimiz de, ihracatçımız da ve ülkemiz de kazanıyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİLER SERBEST PİYASAYI TERCİH EDİYOR'Güldal, serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO'nun referans fiyatlarının üzerinde olması nedeniyle üreticilerin özel sektörü tercih ettiğini belirterek, "Bu yıl alım noktalarımız yine açık ama fındık arzı TMO'ya gelmiyor. Bizim alım dönemimizle beraber açıklanan fiyatların üzerinde fiyatlar seyretmesi nedeniyle özel sektöre kanalize oldu. Zaten maksat hasıl olmuş oluyor. Bizim referans fiyatımızın altına düşmeden, bunun az üzerinde olan fiyatlarla üreticimizin daha memnun olacağı bir fiyatla ticarete konu oluyor. Bu istenen, özlenen bir şey. Toprak Mahsulleri Ofisi hiçbir zaman ben şu kadar fındık alacağım, bu nedenle şu kadar fiyat açıklıyorum mantığıyla değil, üreticinin zarar etmesini, üreticinin hak ettiği fiyatları bulması için gayret göstererek referans fiyat açıklıyor. Bu sene de bu amacına ulaşmıştır" dedi.'31 ARALIK'A KADAR ALIM YAPACAĞIZ'

Referans fiyatlarının makul ve mantıklı karşılandığını ifade eden Güldal, "Sadece fındıkta da değil. Tüm ürünlerde Türkiye'de geçen yıl ve bu yıl verdiğimiz taban fiyatlar hububatta, bakliyatta hepsinde memnuniyet getirdi. Bu yıl salgın dolayısıyla bazı ürün gruplarında başta hububat olmak üzere, fındıkta aynı şekilde olması nedeniyle biraz piyasa yükselerek seyretti. Bu zikzaklar süre içerisinde olabilen şeyler. Bunları elbette dikkatle takip etmek lazım ama hala TMO'nun referans fiyatının üzerinde bir fiyatla değer bulduğunu görüyoruz. Bu noktada baktığımızda 2020 yılı 31 Aralık'ına kadar TMO'nun alım görevi devam ediyor. Yani iki aydan fazla zamanımız var. Bu süreci de izleyeceğiz. Ümit ediyorum, bazı illerde fındığın yüzde 30'unun, 50'sinin üreticide olduğu söyleniyor. Tabii çiftçi de olmasının sebepleri var. Üreticimizin bu yıl gider kalemleri düştü. Çok fazla ihtiyaç duymadıklarını da görüyoruz. Bunlar da üreticimizin fındığını satmakta acele etmemesinin birçok sebebinden bir tanesi. Şunu ifade etmekte yarar var; yeni hasat sezonuna kadar üreticimizin bir şekilde fındığını değerini bulduğunu düşündüğü tarihte değerlendireceğini tahmin ediyoruz. Netice itibariyle her sene fındık hasadı yeniden başlıyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde üreticimiz fındığını değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.