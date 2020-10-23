TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor

23.10.2020 17:39
TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor, System.String[]

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Alım dönemimizle beraber açıklanan fiyatların üzerinde serbest piyasada fiyatların seyretmesi nedeniyle üreticimiz özel sektöre gidiyor" dedi.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Alım dönemimizle beraber açıklanan fiyatların üzerinde serbest piyasada fiyatların seyretmesi nedeniyle üreticimiz özel sektöre gidiyor" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'da fındık alım noktalarında incelemelerde bulundu. Perşembe Ziraat Odası'nı ziyaret eden TMO Genel Müdürü Güldal, burada ziraat odası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan tarafından karşılaşan Güldal, toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. 8 yıldır fındık alımı yaptıklarını hatırlatan Güldal, özellikle son iki yıldan bu yana fındıkla ilgili yol haritası uyguladıklarını anımsattı. Güldal, " Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl 8'inci defa fındık alımıyla görevlendirildi. 7 yıl aralıklarla olsa bile son üç yıldır fındık alım görevini ifa ediyor. Özellikle 2 yıldan beri biz fındıkla ilgili bir yol haritası uyguluyoruz. Gerek bakanlığımız gerekse TMO olarak sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesinde fiyat açıklanıyor. Hasat başlamadan önce biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fındık satış dönemi girdiği anda depolarımız, eksperlerimiz, alım personelimiz ve bütçemiz hazır oluyor. Çok şükür 2 yıldır sıkıntı olmadan üretici lehine gelişen bir hasat dönemi yaşıyoruz. Burada büyük fotoğrafa baktığımızda, üreticimiz de kazanıyor, ülkemiz de kazanıyor. 2019-2020 yılında 2,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. En az 2 milyar lira Karadeniz Bölgesi'nde çiftçilerimizin cebine fazladan girmiş oldu ve 300 milyon dolar da ihracatımıza net bir artış sağlanmış oldu. Bunlar güzel gelişmeler. Fındık sahiplenildikçe, fındığa ilgi gösterildikçe üreticimiz de, sanayicimiz de, ihracatçımız da ve ülkemiz de kazanıyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİLER SERBEST PİYASAYI TERCİH EDİYOR'Güldal, serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO'nun referans fiyatlarının üzerinde olması nedeniyle üreticilerin özel sektörü tercih ettiğini belirterek, "Bu yıl alım noktalarımız yine açık ama fındık arzı TMO'ya gelmiyor. Bizim alım dönemimizle beraber açıklanan fiyatların üzerinde fiyatlar seyretmesi nedeniyle özel sektöre kanalize oldu. Zaten maksat hasıl olmuş oluyor. Bizim referans fiyatımızın altına düşmeden, bunun az üzerinde olan fiyatlarla üreticimizin daha memnun olacağı bir fiyatla ticarete konu oluyor. Bu istenen, özlenen bir şey. Toprak Mahsulleri Ofisi hiçbir zaman ben şu kadar fındık alacağım, bu nedenle şu kadar fiyat açıklıyorum mantığıyla değil, üreticinin zarar etmesini, üreticinin hak ettiği fiyatları bulması için gayret göstererek referans fiyat açıklıyor. Bu sene de bu amacına ulaşmıştır" dedi.'31 ARALIK'A KADAR ALIM YAPACAĞIZ'

Referans fiyatlarının makul ve mantıklı karşılandığını ifade eden Güldal, "Sadece fındıkta da değil. Tüm ürünlerde Türkiye'de geçen yıl ve bu yıl verdiğimiz taban fiyatlar hububatta, bakliyatta hepsinde memnuniyet getirdi. Bu yıl salgın dolayısıyla bazı ürün gruplarında başta hububat olmak üzere, fındıkta aynı şekilde olması nedeniyle biraz piyasa yükselerek seyretti. Bu zikzaklar süre içerisinde olabilen şeyler. Bunları elbette dikkatle takip etmek lazım ama hala TMO'nun referans fiyatının üzerinde bir fiyatla değer bulduğunu görüyoruz. Bu noktada baktığımızda 2020 yılı 31 Aralık'ına kadar TMO'nun alım görevi devam ediyor. Yani iki aydan fazla zamanımız var. Bu süreci de izleyeceğiz. Ümit ediyorum, bazı illerde fındığın yüzde 30'unun, 50'sinin üreticide olduğu söyleniyor. Tabii çiftçi de olmasının sebepleri var. Üreticimizin bu yıl gider kalemleri düştü. Çok fazla ihtiyaç duymadıklarını da görüyoruz. Bunlar da üreticimizin fındığını satmakta acele etmemesinin birçok sebebinden bir tanesi. Şunu ifade etmekte yarar var; yeni hasat sezonuna kadar üreticimizin bir şekilde fındığını değerini bulduğunu düşündüğü tarihte değerlendireceğini tahmin ediyoruz. Netice itibariyle her sene fındık hasadı yeniden başlıyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde üreticimiz fındığını değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.


TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor
TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor

Toprak Malzemeleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti Eşinden ayrılan şahıs bunalım geçirdi, sokağı birbirine kattı Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi Üst mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: 'Yeniden yargılamaya yer yok' kararına itiraz reddedildi         
17:42
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı         
16:47
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır         
16:29
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü         
14:42
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TMO Genel Müdürü Güldal: Fındık üreticileri serbest piyasayı tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei