TMO mısır satış fiyatını 1.250 TL/ton olarak belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan mısır üretiminde verimli bir yıl yaşandığını açıkladı. TMO görev alanına giren diğer ürünlerde olduğu gibi, mısır üretiminde de sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını da duyurdu.



Ekiliş durumu, verim, kalite, maliyet ve diğer piyasa unsurlarını dikkate alarak müdahale politikalarını oluşturan TMO, 09 Ağustos'da hasat başlamadan önce mısır alım fiyatını 1.150 TL/Ton olarak açıklayarak, alımların sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtildi.



Mısır hasatı ve piyasa ürün arzının devam ettiği bugünlerde, ithal mısıra göre daha çok tercih edilen yerli ürün bulunmasına rağmen, mısır kullanıcılarının ihtiyaçlarını piyasadan karşılamakta ağır kaldıklarının gözlemlendiğini açıklayan TMO yetkilileri, bu yıl için 6 milyon ton üretim beklenen ülkemizde, 7,5-8 milyon ton civarında mısır tüketilmekte, bulunduğumuz gün itibarı ile herhangi bir arz fazlasının bulunduğunu belirtti. TMO, üreticiden satın aldığı mısırı Ocak 2020'den itibaren 1,250 TL/Ton fiyatla iç piyasaya satışa sunmayı planlıyor.



Hasatın devam ettiği bu günlerde ihtiyaçlarını henüz piyasadan karşılamamış olan sektörel kullanıcıların, hasat sezonunda ihtiyaçlarını üreticilerden temin yoluna gitmeleri dengeli piyasa oluşumu için önem arz etmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle, mısırı ham madde olarak kullanan sektörlerin spekülatif haberlere itibar etmeden, Ocak ayında planlanan 1,250 TL/Tonluk asgari satış fiyatını şimdiden dikkate alarak, ihtiyaçlarını içinde bulunan hasat döneminde karşılamalarının uygun olacağı düşünülmektedir. - ANKARA