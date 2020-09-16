TMO Müdürü Güldal kuru üzüm alımı yaptı - Son Dakika

TMO Müdürü Güldal kuru üzüm alımı yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm alım merkezlerini ziyaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal kuru üzüm alımına bizzat katıldı.

TMO Müdürü Güldal kuru üzüm alımı yaptı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm alım merkezlerini ziyaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal kuru üzüm alımına bizzat katıldı. TMO olarak yıl sonuna kadar kuru üzüm alımı gerçekleştireceklerini kaydeden Güldal hiçbir üreticinin endişeye kapılmamasını istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önce TARİŞ üzüm alım merkezini ardından da Killik Mahallesindeki alım merkezini ziyaret eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bir üreticinin de 8 ton üzümünü 9 numara olarak belirleyerek kilosunu 12 lira 50 kuruştan aldı. Üreticilerle de sohbet eden Güldal üreticiyi korumak için devreye girdiklerini ve kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Kimse endişelenmesin"

Killi Mahallesindeki üzüm alım merkezinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Güldal, "Bütün kriterlerimiz üreticinin ürününün değerini koruyacak şekilde değerlendiriyoruz. Açıklanan fiyatta 12.5 lira 9 numara üzüm için TMO'dan fiyat almadan başka yere üzüm satışı yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Bunu üreticimizin emeğinin menfaatinin karşılığını korumak için söylüyoruz. Bir üreticimizin mağduriyeti söz konusu olmasın. Değeri korunsun. Hem üreticimiz hem ticaretini yapanlar hem de ülkemizin menfaati geliri, katkısı daha çok olsun. TMO olarak alım noktalarımızın hepsini geziyoruz. Üreticilerimizle de sohbet edip konuşuyoruz. Hepsinde büyük bir memnuniyet var. Süreç de gayet sağlıklı işliyor. Bu anlamda TARİŞ bize ciddi destek veriyor. Kendi tesislerini açtılar, eksperleriyle hizmet veriyorlar, bizim adımıza da alım yapıyorlar. Dolayısıyla 18 alım noktasında alım gerçekleşiyor. Yılın sonuna kadar da alım faaliyetimiz devam edecek. 'Veremedim', Götüremedim', 'Geciktim' diye kimse endişe etmesin. Fiyatlar gayet iyidir. Randevu usulüne göre alım yapıyoruz. Bir hafta içerisinde de ödüyoruz. Bu süreçte bir sıkıntı yok." dedi.

Mustafa Demirel isimli üretici de fiyatlardan gayet menün olduklarını belirterek, üzümlerin bu sene hava koşullarından dolayı yağmur yemeden temiz bir şekilde kaldırdığını belirterek, "Fiyatlar çok güzel. Allah bereket versin, Allah yedirmek nasip etsin." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

TMO Genel Müdürü Güldal daha sonra Mustafa Demirel isimli üreticinin 8 ton üzümünü 9 numara olarak tespit ederek kilosunu 12 lira 50 kuruştan TMO olarak satın aldı. - MANİSA

Toprak Malzemeleri Ofisi, Alaşehir, Manisa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO Müdürü Güldal kuru üzüm alımı yaptı - Son Dakika Ekonomi

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