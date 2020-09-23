TMO'nun kayısı alımı Baskil'deki üreticileri sevindirdi - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımına başlaması Baskil'de sevinçle karşılandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ilçedeki üreticilerin yüzde 95'inin kayısı üretimi yaptığını işaret ederek, "Kayısıda artık yeni bir dönem başlıyor, kayısı değerini buluyor ve üreticinin yüzü gülüyor." dedi.

TMO'nun 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan falım yapacağını aktaran Akmurat, "Bu fiyatlar üreticimize büyük katkı sağlayacak. Baskilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.