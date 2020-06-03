TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Gıdanı Koru Kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda kaybını ve israfını önlemek üzere harekete geçtik. TOBB olarak tüm bu projelerin içerisinde yer almaktan ve Tarım Bakanlığımızla işbirliğimizi güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsaların başkanlarıyla görüştü. Covid-19 salgınının etkilerinin görüşüldüğü toplantıda köylerin, kırsalın ve eskiye dönüşün hissedildiği üzerinde duruldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşme dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, süreç boyunca oda başkanlarıyla sürekli irtibat halinde olan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti. Bakan Pakdemirli'nin üreticinin ve müteşebbisin yanında yer almasından dolayı moral ve şevk ile çalışmaların yürütüldüğüne değinen Hisarcıklıoğlu, "Tarım kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesini sağladınız. Üreticilerimizin ayakta kalmaları için destekleme ödemelerini erkene çektiniz. Geleneksel şekilde hayvansal ve bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin ettiniz. Lisanslı depoların 2020 yılında süresi dolan lisanslarını bir yıl uzattınız. Bu zor süreçte sizinle birlikte iki önemli projeyi de hayata geçirdik. Önce 'Dijital Tarım Pazarı' projesini ülkemize kazandırdık. Sonra da giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda kaybını ve israfını önlemek üzere harekete geçtik. Sizin himayenizde Gıdanı Koru Kampanyası'nı başlattık. TOBB olarak tüm bu projelerin içerisinde yer almaktan ve Tarım Bakanlığımızla işbirliğimizi güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Bakan Pakdemirli'ye sektörün daha hızlı büyümesi için 365 oda ve borsayla birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceklerinin sözünü veren Hisarcıklıoğlu, "Oda ve başkanlarım, yaşanan sıkıntıları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiler. Sizin icracı vizyonunuzla tarım ve hayvancılıkta yeni bir atılım dönemi başlatacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA