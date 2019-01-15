Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ytso'yu Ziyaret Etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ytso'yu Ziyaret Etti

27 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO)'nı ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ytso'yu Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO)'nı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek istişarede bulundu. TOBB Başkanı M. Hisarcıklıoğlu'nu YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Şenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Demiryürek, Hakan Gençer, Sabahattin Çetin ve Özgür Çavuşoğlu ile YTSO Meclis Başkan Yardımcısı Bahadır Düner ve Meclis Katip Üyesi İhsan Yılmaz karşıladılar.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yalova'nın metropollere olan yakınlığı büyük bir avantaj. Yalova'nın termal turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmemiz lazım ve bu bölgeyi tüm dünyaya daha iyi tanıtmalıyız" dedi.

Ziyaret sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve YTSO yöneticileri, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida, İflas Etti Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:51:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ytso'yu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]