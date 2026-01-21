TOBB Erzurum GGK 2026 Toplantısı - Son Dakika
Ekonomi

TOBB Erzurum GGK 2026 Toplantısı

TOBB Erzurum GGK 2026 Toplantısı
21.01.2026 12:54
Erzurum'da TOBB GGK'nın 2026 projeleri ve iş birlikleri istişare edildi.

TOBB Erzurum GGK 2026 yılının ilk olağan icra kurulu toplantısı ETSO'da gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan İcra Kurulu Toplantısı, ETSO Meclis Üyesi ve Erzurum TOBB GGK Başkanı İsmail Suci başkanlığında, icra kurulu üyelerinin katılımıyla ETSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen başlıca konular: TOBB İl GGK tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, etkinlikler ve toplantılar kurul üyeleriyle birlikte değerlendirildi.

TOBB İl GGK'nın 2026 yılında hayata geçirmeyi hedeflediği projeler ve iş birliği protokolleri kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlamaları ele alındı. YÖK - TOBB arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü'nün detayları ve öne çıkan maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri ile firmalara yönelik "Ters Mentörlük" kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Erzurum GGK 2026 Toplantısı - Son Dakika

