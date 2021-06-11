TOBB ETÜ'den Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'a fahri doktora - Son Dakika

- TOBB ETÜ'den Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'a fahri doktora

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, fahri doktora tevcih edildi.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki diploma ve cübbe giyme töreninin ardından Türk - Kırgız İş Forumu gerçekleştirildi. Cübbe takdimi sonrasında konuşan Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov "Bizim kökümüz aynıdır, damarımız, dilimiz aynıdır. Biz Türk dilli gardaşlarız, bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşmelerimizin işbirliğimizin gelişmeleri, için temel atacağına inanıyorum. Bugünkü faaliyet işbirliği açısından büyük bir olanak sağlayacak. Kırgızistan'da çok sayıda Türk yatırımcı var, biz onlara kapımızı her zaman açıyor ve elimizden gelen yardımları veriyoruz. Yatırımcılar için uygun şartların hazırlanmasını istiyoruz. Bizim amacımız bu alanda yatırımcıların ülkemize olan güvenini artırmak ve uygun bir zemin hazırlamak. Yeni Anayasa ile yatırımcıların çalışmalarının korunması gerektiğini de belirttik. Yatırım birliği oluşturduk. Yeni yönetim ayrıca ortak pencere çerçevesinde yatırımcılara yardım sağlıyor. Kırgızistan'da iş adamlarına yatırım büyük önem taşıyor. Ayrıca bizi ağırlayan Rifat Bey'e de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Cübbe takdimi öncesinde bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Tük iş dünyası için, bugün çok özel ve mutlu bir gün. Üniversite Senatosu kararıyla, Zat-ı devletlerine fahri doktora diploması sunma kararı verilmiştir. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TOBB ETÜ Fahri Doktora unvanını kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine, şahsım, Mütevelli Heyet Başkanlığını yaptığım TOBB-ETÜ ve Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Manas Üniversitesi tarafından da, şahsıma, Fahri Doktora ünvanı takdim edilmişti. Ben de bu unvanı gururla taşıyorum. Yine bu etkinliğin gerçekleştirilmesindeki yoğun gayreti ve Türk-Kırgız ilişkilerine desteği için Büyükelçi Sayın Omuraliev'e de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2000 yılından sonra kurulan genç üniversiteler arasındaysa, hep ilk sıradayız"

Kırgızistan ve Türkiye'nin, kederi de, sevinci de, birlikte paylaşan, iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2004 yılında kuruldu. 17 yıllık genç bir üniversite. Ama daha ilk yıllarından itibaren, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. Türkiye'de bir ilki başlatarak uyguladığı ortak eğitim programı, sanayi-üniversite işbirliğinde model haline geldi. Akademik kadromuz, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelmiş, son derece seçkin ve kaliteli isimlerden oluşuyor. Bunun bir göstergesi olarak, bilimsel başarıda, tüm özel üniversiteler arasında ilk beş içindeyiz. 2000 yılından sonra kurulan genç üniversiteler arasındaysa, hep ilk sıradayız. TOBB ETÜ aynı zamanda girişimciliğe odaklanmış bir üniversitedir. Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 10 üniversite arasındadır. Genç girişimcilere, fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için fikri ve maddi imkanlar sunuyoruz. Kurduğumuz araştırma merkezleri ve ar-ge alanında da üniversitemiz öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Caparov'u ağırlamaktan ve kendisine üniversitemizin fahri doktorasını vermekten büyük şeref duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Caparov'u ağırlamaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "TOBB ETÜ olarak, kardeş Kırgızistan'ın kıymetli Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ağırlamaktan ve kendisine üniversitemizin fahri doktorasını vermekten büyük şeref duyuyoruz. Kabul ettiği için Zat-ı Devletlerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın, sizin liderliğinizde ileriye doğru kararlı adımlar atacağından eminiz. Karşılıklı, saygı, sevgi ve güven içindeki iki kardeş, nasıl birbiriyle dayanışma içinde olursa, Türkiye ile Kırgızistan'da böyle bir dayanışma içindedir. Bu dayanışmanın meyvelerinden biri olan bu Fahri Doktora töreninde, burada bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, onursal doktora takdim edilmesinin anısına TOBB ETÜ Hatıra Ormanı'nda bir fidan dikildi.