TOFAŞ, EuroCup'ta mücadele edecek
1 saat önce
Ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda 7Days Eurocup'ta mücadele verecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
Ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonunda 7Days Eurocup'ta mücadele verecek.
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'da gerçekleştirilen toplantının ardından 2019-2020 sezonunda Eurocup organizasyonuna katılacak takımlar açıklanırken, ligde sezonu play-off yarı finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Avrupa'nın ikinci kupasında yer alacak. Yapılan açıklamada 25 kulüp ismi belirtilse de 1 kulüp Turkish Airlines Euroleague'e dahil edilecek.
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