TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde - Son Dakika
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TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde

6 saat önce

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı konuk ediyor.

TOFAŞ, EuroCup'ta tur peşinde, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı konuk ediyor. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

7Days EuroCup 10. haftasında TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da tur için final niteliğinde bir maça çıkacak olan Mavi Yeşilliler, Rus rakibini yenmesi halinde adını TOP16'ya yazdıracak. Evinde taraftarının da desteğiyle tarihinde bir ilki başarmak isteyen Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, Reyer Venezia, Partizan NIS ve Rytas Vilnius'un üst turu garantilediği grupta Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius ve TOFAŞ aynı galibiyet sayısına (4 galibiyet-5 mağlubiyet) sahip. Bu sezon 2 kez antrenör değişikliği yaşayan Evgeny Pashutin idaresindeki Lokomotiv Kuban, grupta oynadığı son 2 maçta Limoges'i 92-77; Partizan'ı 83-76 mağlup ederken, VTB Ligi'nde 14 Aralık'ta oynadığı Parma Perm maçını ise 83-75 kazanmıştı.

TOFAŞ ile Lokomotiv Kuban sezon öncesi Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde de karşılaşırken, Rus ekibi maçı 83-77 kazanarak şampiyon olmuştu. İki takım arasında Rusya'da oynanan grubun 5. hafta mücadelesini TOFAŞ Basketbol Takımı, Tarik Phillip'in son saniye üçlüğüyle 72-69 kazanmıştı.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa'dan Mehdi Difallah, Polonya'dan Marcin Kowalski ve Büyük Britanya'dan Eduard Udyanskyy hakem üçlüsü yönetecek.


- Bursa
Lokomotiv Kuban, basketbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
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