Son Dakika Haberleri: TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu
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TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Bursa Medicana Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu, System.String[]
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Bursa Medicana Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan kulübün genel menajeri Tolga Öngören, Medicana gibi önemli bir markayla beraber olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.
Başantrenör Orhun Ene ise anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.
Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı da sözleşme süresi boyunca kulübün tüm sportif takımlarının sağlık sponsorluğunu üstleneceklerini kaydetti.
Toplantı sonunda Remzi Karşı'ya 6 numaralı Barış Ermiş ve 9 numaralı Sammy Mejia formalarının hediye edildiği ifade edildi.
Tolga Öngören, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:37 Kaynak: AA
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