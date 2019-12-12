TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı - Son Dakika
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TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı

6 saat önce

Bursalı otomotiv devi TOFAŞ'ta 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işçiler fabrika bahçesinde yürüyüş düzenledi.

TOFAŞ işçisi zam için ayaklandı, System.String[]

Bursalı otomotiv devi TOFAŞ'ta 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işçiler fabrika bahçesinde yürüyüş düzenledi.


Türkiye Otomobil Fabrikaları Ananonim Şirketinde (TOFAŞ) 2019 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmesindeki anlaşmazlık dördüncü ayına girdi. En son Mayıs 2015 tarihinde mavi yakalı personelin zam eylemleriyle Türkiye'nin yanı sıra yabancı ajansların da günlerce ilk haberi olan TOFAŞ'ta yine işçi protestoları yaşanmaya başlandı. Eylül ayında başlayan toplu iş görüşmelerinde 4 aydır bir netice alınamadı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak'ın Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü görüşmeler 130 bin kişiyi ilgilendirirken, Türk Metal Sendikası'nın yüzde 26.28'lik zam talebine karşı MESS'in yüzde 6.05'lik zam teklif etmesi TOFAŞ çalışanlarının yeniden eylem yapmasına sebep oldu. Dün fabrika içinde başlayan eylemlerle ilgili konuşan işçiler, "Mayıs 2015 yılında TOFAŞ içinde başlattığımız zam eylemleri de böyle başlamış, sonrasında bir çığ gibi büyüyen eylemlerimizi Türkiye olmak üzere tüm dünya ajansları günlerce ilk haber olarak yayınlamıştı. Bizler çok ağır şartlar altında çalışıyoruz. Çalışırken adeta zamanla yarışıyoruz. Fabrikamızdaki robotların arızaları amirlerimizce normal karşılanırken, bizler aynı değeri görmüyoruz. Hasta olup istirahat alırsak sicillerimize işlenecek ve işten atılmamıza vesile olacak diye vizite almaya dahi korkuyoruz. Fabrikamız ağır sanayi olmasına karşın montaj sanayisi olarak geçiyor. Bu da bizleri ücret de dahil olmak üzere birçok anlamda olumsuz etkiliyor. İşveren bu adaletsizliği görmezden geliyor. Hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. TOFAŞ'ın gerek ulusal ajanslarda, gerekse dünya ajanslarında 'mutsuz çalışanlar' diye bir kez daha sunulmasına razı değiliz. Bizler işimizi seviyoruz. İşverenin de bizleri sevip sahip çıkmasını bekliyoruz" dediler.


Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile ilgili, "Üyelerimizin beklentisini karşılayan, 'Allah sendikamızdan razı olsun' diyebileceği bir sözleşme imzalayacağız" demişti. Görüşmelerden 4 aydır olumlu bir sonuç alınamadı. - BURSA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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