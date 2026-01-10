Togg, 2025'te Elektrikli Araç Satışında Zirvede - Son Dakika
Ekonomi

Togg, 2025'te Elektrikli Araç Satışında Zirvede

10.01.2026 11:21
Togg, 2025'te 39 bin 20 satışla en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası oldu.

Togg, iki modeliyle geçen yıl toplam 39 bin 20 satışla Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olurken, onu 31 bin 509'la Tesla ve 19 bin 679'la BYD izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,97 yükselerek 283 bin 904 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarında 509 bin 217 benzinli otomobil, 295 bin 378 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 80 bin 346, otogazlı otomobil satış sayısı ise 7 bin 595 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 189 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, 2025'te elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,7'lik pazar payıyla 191 bin 960'a yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.)

Geçen yılki satışlarda ilk 3'ü Togg, Tesla ve BYD oluşturdu

Geçen yıl marka bazında en çok satılan elektrikli otomobillere bakıldığında T10X ve T10F modelleriyle toplam 39 bin 20 satışa ulaşan yerli otomobil Togg, zirvede yer aldı. Onu 31 bin 509'la Tesla izlerken, BYD 19 bin 679 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Geçen yıl listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47,5'ini oluşturdu. Bu dönemde Togg tek başına yaklaşık yüzde 21'lik pazar payı elde etti.

Bu dönemde Citroen 10 bin barajını aşarken, KIA 9 bin 543, MINI 9 bin 418, Hyundai 9 bin 152, Opel 9 bin 73 ile sıralamada 8'inci sıraya yerleşti. En çok satılan 10 elektrikli otomobil markası listesinde, Opel'in ardından 8 bin 416 satışla KG Mobility, 7 bin 795 ile Volvo yer aldı.

Aralık ayı şampiyonu T10F oldu

Model bazında bakıldığında da elektrikli otomobil pazarında lider değişmedi. Togg'un T10F modeli, geçen yılın aralık ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu.

T10F, geçen ay 5 bin 345'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğini pekiştirirken, yine Togg'un T10X modeli 1960'la ikinci, KG Mobility Torres 1773'le üçüncü, Tesla Model Y 1554'le dördüncü ve Volvo EX30 1187'yle beşinci sırada bulundu.

ODMD verilerine göre, 2025 ocak-aralık döneminde en çok satılan ilk 10 elektrikli otomobil markası şöyle:

OCAK-ARALIK 2025
Togg39.020
Tesla31.509
BYD19.679
Citroen10.289
KIA9.543
MINI9.418
Hyundai9.152
Opel9.073
KG Mobility8.416
Volvo7.795

Kaynak: AA

Ekonomi

Togg, 2025'te Elektrikli Araç Satışında Zirvede

