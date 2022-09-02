Togg iki önemli stratejik iş ortaklığına imza attı

Togg, yapay zekayı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve yerli global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına imza attı.

Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri ve yeni mobilite hizmetleri gibi kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışan Togg, SMART-iX ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek.

Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da global yazılım şirketi Etiya ile birlikte çalışacak. Kendi geliştirdiği yapay zeka destekli ürün portföyü ile müşteri deneyimini esas alan dijital dönüşüm uygulamaları sunan Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak hedefiyle dijital geliştirmelerde rol alacak.

"Yeni teknolojileri birlikte geliştireceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminin büyümesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için iş birliklerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Akıllı cihazımızı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada mobilite ekosisteminin şekillenmesinde kritik rol oynayan start-up'larla ve küresel ölçekteki yetkin şirketlerle yaptığımız iş birliklerini çok önemsiyoruz. SMART-iX gibi daha akıllı bir yaşam için teknolojik çözümler üreten bir start-up ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyor ve birlikte sürdürülebilir değer yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ve SMART-iX'in kurucusu ve CEO'su Mehmet Arziman

"Akıllı mobilite ekosistemi için çalışıyoruz"

SMART-iX'in kurucusu ve CEO'su Mehmet Arziman da Togg stratejik ortaklığından büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Togg ile yaptığımız iş birliği, şirketimizi büyütmek için attığımız önemli bir adımı oluşturuyor. Özellikle kullanıcı deneyimi konusunda yapay zeka tabanlı geliştirdiğimiz teknolojilerle kesintisiz ve konforlu bir deneyim sürecinin parçası oluyoruz. Togg ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ve Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan

"Anlık ihtiyaçlar için çözümler üretiyoruz"

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan ise kullanıcı deneyimini esas alan bir şirket olarak, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Togg ile stratejik ortaklık yapmaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu iş birliğiyle daha önce telekomünikasyon sektörü standartlarıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, mobilite sektörü için dönüştürüyoruz. Togg mobilite ekosisteminin merkezinde yer alan dijital kullanıcı platformumuzla kullanıcılara dokunan tüm etkileşimlerin kusursuz bir şekilde yönetilmesini sağlayan teknolojileri geliştiriyoruz. Kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."