TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile bir Mercedes'in karıştığı kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmında oluşan ciddi hasar, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

TAMPONU VE KAPUTU BÜYÜK HASAR ALDI

Görüntülerde, TOGG'un arka bölümünde neredeyse hiç hasar görülmezken, Mercedes'in tamponu ve kaputu büyük ölçüde zarar gördü. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının mizahi ama dikkat çekici yorumlar yapmasına neden oldu.

"TANKA ÇARPSA BU KADAR HASAR ALMAZDI"

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise "Tanka çarpsa bu kadar hasar almazdı" oldu. Kazanın ardından TOGG'un sağlamlığı bir kez daha gündeme gelirken, birçok kullanıcı yerli aracın dayanıklılığını takdir etti.