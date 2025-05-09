Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile bir Mercedes'in karıştığı kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmında oluşan ciddi hasar, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Görüntülerde, TOGG'un arka bölümünde neredeyse hiç hasar görülmezken, Mercedes'in tamponu ve kaputu büyük ölçüde zarar gördü. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının mizahi ama dikkat çekici yorumlar yapmasına neden oldu.
En çok paylaşılan yorumlardan biri ise "Tanka çarpsa bu kadar hasar almazdı" oldu. Kazanın ardından TOGG'un sağlamlığı bir kez daha gündeme gelirken, birçok kullanıcı yerli aracın dayanıklılığını takdir etti.
Son Dakika › Otomobil › TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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