TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika
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Otomobil

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

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TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmı ağır hasar alırken, TOGG'da neredeyse hiç hasar oluşmadı. Görüntüyü izleyenler, "Tanka çarpsa bu kadar olmazdı" yorumlarıyla yerli otomobilin sağlamlığını övdü.

09.05.2025 11:06
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile bir Mercedes'in karıştığı kaza sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TOGG'a arkadan çarpan Mercedes'in ön kısmında oluşan ciddi hasar, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

TAMPONU VE KAPUTU BÜYÜK HASAR ALDI

Görüntülerde, TOGG'un arka bölümünde neredeyse hiç hasar görülmezken, Mercedes'in tamponu ve kaputu büyük ölçüde zarar gördü. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının mizahi ama dikkat çekici yorumlar yapmasına neden oldu.

"TANKA ÇARPSA BU KADAR HASAR ALMAZDI"

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise "Tanka çarpsa bu kadar hasar almazdı" oldu. Kazanın ardından TOGG'un sağlamlığı bir kez daha gündeme gelirken, birçok kullanıcı yerli aracın dayanıklılığını takdir etti.

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

Teknoloji, Otomobil, Mercedes, Gündem, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • kurt ensar:
    size acayip bişi söylyeyimi ? hala yerli diyil diyen ahmaklar var :)) 557 270 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bırakın yalakalıgı arkadan vurmuş halıyle vuran hasar görür 334 430 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    yerli ve milli orijinal çin arabamız gurur kaynagi. fiyatı da makul her eve en az 3 TOGG. sloganımız belli. karnimiz ac arabamiz togg. kahrol cehape. arap istanbul projemiz sonrasi bu arabadan daha cok satacagiz. kanal İstanbul yazacaktım so sorry. 263 317 Yanıtla
  • mert çelik:
    reklam ızledınız 206 245 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    ardan çarpıcı normal bir durum 197 182 Yanıtla
  • İbrahim null:
    Togg'a yerli değil diyen fesatlar: Meyve veren ağaçlar taşlanır. 207 135 Yanıtla
  • 220198:
    aha simdi muhalif trollerin yorumlarini kesin:) birazdan bilimsel aciklamalar yapicaklar iste soyle oldugu icin boyle oldu gibi gibi gibi aciklamalar aslinda togg un yerinde baska bi marka arac olsa sadece haberi okup gecerlerdi neyse herkese hayirli isler 207 133 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    vay be ne kadar haset insan var kendi malını kendi ülkesinin arabasını hazmedemeyen insanlar var hayret 190 92 Yanıtla
  • Ahmet Bayram:
    bu yorumu yapanlar bu ülkede oy veriyor bu haberi yapanlarda bu ülkede habercilik yapıyor araba fark etmeksizin her zaman arkadan vuran araba daha çok hasar alır bunu bilemeyecek kadarda değil yaa 156 101 Yanıtla
  • Tuncay Yilmaz:
    Togg yüksek suw cinsi Mercedes tampona vuruyor tamponun görevi bu zaten bu kazanın sağlamlık la ilgisi yok bunla baz alınmaz. 144 88 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Ya geç bunu yoğğ un yaptığı kazalar da arabaların halini görmesek yeriz 66 61 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Yaşasın TOG merak ettim TOG Mercedes’e arkadan koyamıyormu koyarsa ne olur 50 55 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Bu haber sitesi hep akp trollerinin mekanı olmuş .Bi yerlerine kaçan şemsiyenin hoşlarına gittiğini söyleyen hesaplarla dolu 47 58 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    yahu öve öve bitiremediniz ha gelsin önden vursun bakalım milleti enayi yerine koymayı akp den öğrenmişsiniz . 40 50 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Maaşallah.. maaşallah togg 'u durduramayacaksınız 0 china yerli ve milli.. 44 32 Yanıtla
  • Ahmet Bayram:
    size acayip bir şey söyleyim mi hala bir şeyi bişi, değili diyil yazan ahmaklar var :) 34 42 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    yerli ve milli mi :-) 39 29 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu elektrik li araçlar hangi marka olursa olsun..300.bin kilometreden sonra çöp insanların elinde patlayacak...şu toog aracın batarya değişimi.800.bin tl 31 22 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    her araçta aynı hasar olur..her zaman arkadan çarpan araçta büyük hasar oluşur. 35 15 Yanıtla
  • İlker Cem:
    Arkadan çarpan araç, daha fazla kinetik enerjiye sahip olduğu için, çarpma enerjisinin büyük kısmını kendi ön bölgesinde absorbe eder. Eğer öndeki araç bir SUV ise, daha sağlam yapısı ve yüksekliği nedeniyle, daha az hasar görür. Bu yüzden, arkadan çarpan araç genellikle daha çok zarar görür. 39 7 Yanıtla
  • Selim Gedik:
    Hepimiz volvo yu çok sağlam biliriz değil mi.kazanın oluş çarpma noktaları önemlidir.volvo s90 bildiğimiz fiat dobloya ön çamurluık kısmına çarptı gözümün önünde.volvo resmen dağıldı kaput tampon radyatör paramparca oldu ,doblo ise ön çamurluk ezildi o kadar inanın çekme pata işmeni ile düzelir halde.şimdi bu durumda volvo mu sağlam doblo mu dersiniz.:)elbette herkes volvoyu tercih eder.yorumlar bilgisizce ve sağlıklı değil.togg da elbette salamdır ancak bir mercedes ile kıyaslamak akla zarar 31 13 Yanıtla
  • Emrah Erden:
    Dünya çapında kendini ıspatlamış yılların mersedesiyle üç günlük arabayı mı kıyaslıyorsnz. arkadan çarpan her araç böyle olur. toggda arkadan mersedese çarpsa aynı olurdu. 23 20 Yanıtla
  • Koray:
    kendi ülkesine yabancı dış ülkelere sempati duyanlar yorumlarda bellidir 17 15 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    reklam kokak hareketler 16 14 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    şahin e Doğan a kartala yerli oto deyip buna çin malı diyenler hep aynı zeka.haa birde Renault Toros vardı yerli oto, fransız degil.bu zekalar birilerinin baskısıyla ülkemizde çivi çaktırmazlar .geçti o günler. 18 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ayda bir aynı videoyu koymanızdan ben sıkıldım sizler sıkılmadınız. 17 7 Yanıtla
  • 20355667:
    arkadan carpınca normal diyen arkadaşlar çarpan araç mercedes.ve öndeki araç sağlam.olmasa mercesin bu kadar hasar alması normal mi.veya Mercedes çakma mı 8 14 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Gerçekten inanılaçak gibi değil. Her arabayı ezip delip geçen Mersedes bu kez sert kaya' ya çarpmış gibi olmuş :)) 9 11 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    boş beleş yorum yapmayın arkadaşlar arkadan çarpan araç frenle geldiği için öndeki aracın altına Giyer ve her zaman daha çok hasar alır 12 5 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Böyle haberlere sanayi ustaları gıçıyla gülüyordur. Araç çarpışmalarında hasar oranı; araçların hızları, yönleri ve duruş açılarına göre değişir. 13 4 Yanıtla
  • i2068450:
    suv serisi araçların tampon hizası yüksek oldugundan vuran arac altta girerek hasar oluyor. Çoğunluğun rağbet etmeyen Dacia Duster suv araca mercedes aracımla çarptım hasar aynı sekilde oluştu dacia da tamponda az biraz çizik seklinde hasar vardı 15 2 Yanıtla
  • null:
    Yorum yapan bazı büyük başlarda zeka,fizik ve mühendislik yok,hoş zeka ortalamamız 89.Arkadan çarpan araçta hasar fazla diye kına yakacak insanlar var.Otomotiv sektöründen zerre bilgisi olmayan armutlar bu otomobili dış piyasaya süremedikten sonra hiç işe yaramaz.Ayrıca yabancı markalardan aldığımız fahiş vergilerden sonra hangi Avrupa ülkesi bu aracı ülkesine sokar. 8 7 Yanıtla
  • astronot marslı:
    bu dogru resımse. bilen biri olarak şunu söyleyım arkadanda carpsa togg bildgın tank dıkkat edın ön tanburu dahı döndurmüş mersonun pert olmuş merco 7 8 Yanıtla
  • NECMETTİN HANCI:
    atın numaranızı resimleri atayım. bizim araç arkadan çarptı öndeki pert 7 6 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    toogg madem yerli değil neden boykot ediyorlar 7 2 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Evet Yerli mal Devletin kasasına Kar yok zarar var Her partinin Zararları Ben niye Öveyim ki Almanya da Asgari ücretle Araba Alıp İşine giderken Burda AKP'nin CHP'nin Kesesine girenden banane 6 1 Yanıtla
  • Berkehan Karaçay:
    normal,arkadan çarpan araba daha fazla hasar alır. 4 2 Yanıtla
  • HASAN ASLAN:
    Kaliteli ve üst segment markalar, sürücü ve yolcu kabinini güvende tutarak ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için, araç şasesinin belli noktalarını darbeyi emerek absorbe edebilecek şekilde özellikle zayıf imal eder. Zaten araç önden darbeyi alınca o şekilde katlanarak darbeyi emmiyorsa, Can güvenliği için o markadan uzak durmak lazım. 4 2 Yanıtla
  • Barış Öner Devoğlu:
    Yerli Volvo mübarek tank ulan şu arabaya 1.6 benzinli motor koymadınız be O yüzden almıyorum 3 2 Yanıtla
  • Merck@1952:
    duran araba hasar yemez hep vuran araba hasar yer bu hep böyledir 2 2 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    alın binin o zaman:))) 3 1 Yanıtla
  • Berat Şenyurt:
    İstanbulda dacia dokker şirket arabasına arkadan kia vurdu dacia gidemez hale geldi kiada neredeyse hiçbirimsey yoktu sağlamlık fark oluşturuyor 3 0 Yanıtla
  • Levent Gönül:
    Togg belkide zırhlıdır 0 2 Yanıtla
  • Selami Gelekli:
    Dikkat et esas reklam sen oluyorsun 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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