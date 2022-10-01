Togg'dan bir gecede 2 bomba! - Son Dakika
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Togg'dan bir gecede 2 bomba!

01.10.2022 16:14
Togg'dan bir gecede 2 bomba!

Togg, ilk Trugo şarj istasyonu kurulumunu tamamladı. Ayrıca ikinci bir şirket tarafından üretilen yeni istasyonlar teslim edildi.

Togg bu ayın sonunda uzun zamandır merakla beklenen otomobillerinin seri üretimine başlıyor. Bununla birlikte Trugo şarj istasyonu kurulumu için de işleri hızlandırdı. Bugün ise iki müjdeyi paylaştı. İlk olarak Bolu'da Tesla Supercharger istasyonuna komşu olarak kurulumun tamamlandığını gördük. İkinci olarak da Star Charge'ın Trugo için ürettiği farklı tasarıma sahip yeni şarj istasyonları paylaşıldı. İşte detaylar…

Togg ilk istasyonu kurdu! Bolu'da Tesla'ya komşu oldu

Geçtiğimiz dönemde Tesla'nın Türkiye'ye resmi olarak girme kararı aldığını paylaştık. Hatta burada çalışacak kişiler için iş ilanlarının açıldığını ve şarj istasyonlarının lokasyonlarının paylaşıldığını gördük. Sonrasında ise Bolu'da ilk istasyonun kurulumu gerçekleşti.

Togg'dan bir gecede 2 bomba!

Bugün ise Trugo'nun 180 kW gücünde yeni şarj istasyonlarının Bolu'da kurulumu gerçekleştirildi. Şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek olan 6 istasyonun kurulduğu belirtiliyor. Fakat Togg bu cihazlardan onlarcasını teslim aldı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde farklı bölgelerden kurulum haberlerini görebiliriz.

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Buna ek olarak, Togg'un eş ortaklarından Zorlu Holding'in çatısı altındaki Vestel tarafından da Trugo için üretilen 180 kW gücündeki onlarca şarj istasyonunun teslim edildiğini gördük. Bu istasyonların fotoğrafını da aşağıda bulabilirsiniz.

Trugo'nun farklı tasarıma sahip 2. şarj istasyonunu ortaya çıktı!

Trugo'nun, Asya pazarında ünlü olan Wanbang Digital Energy (Star Charge) isimli şirket ile farklı tasarıma sahip 2. şarj istasyonu üretimi için anlaşma yapıldığını görüyoruz. 180 kW gücünde olan bu istasyonların ise yenilerinin bugün teslim edildiğine dair görseller paylaşıldı.

Togg'dan bir gecede 2 bomba!

ilk etapta 81 ilde 1000 adet istasyon kurulumu yapılacak. Bu da aynı anda 2 bin aracın DC üzerinden 180 kW hızında şarj edilebileceği anlamına geliyor. 180 kW ile şarj olan Togg otomobilleri ise yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolumu 25 dakikada gerçekleştirecek. Yani araçlar dakikada başına 7.5 km menzil kazanacak.

Togg'dan bir gecede 2 bomba!

Togg tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Trugo iş ortaklarından Star Charge'ın 180 kW gücündeki şarj cihazları kuruluma hazır. Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Siz Trugo şarj istasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! Bolu'da 'Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması' düzenlenecek Bolu'da 'Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması' düzenlenecek
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Star, Bolu, TOGG, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg'dan bir gecede 2 bomba! - Son Dakika

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