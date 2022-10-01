Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı!

01.10.2022 13:01

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için üretilen şarj üniteleri Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilmeye başlandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan bir alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

TOGG kurucu ortaklarından birinin Türkiye'de özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj istasyonlarından 6 tanesi Bolu'ya kurulurken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana 6 şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Bolu, TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! - Son Dakika
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