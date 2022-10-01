Türkiye 'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki TEM Otoyolu 'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan bir alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Bolu, TOGG, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şarj istasyonları kurulmaya başlandı! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.