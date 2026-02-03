Togg'un Yeni Rengi 'Seyhan' Adana'da Tanıtıldı - Son Dakika
Togg'un Yeni Rengi 'Seyhan' Adana'da Tanıtıldı

03.02.2026 14:23
Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan Togg'un yeni beyaz rengi, Adana'da sergilendi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilham alınarak tasarlanan yeni beyaz rengi "Seyhan" Adana'da vatandaşlara tanıtıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya", "Pamukkale", "Urla", "Ayder" ve "Mardin" renklerini daha önce kullanıcıların beğenisine sunan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bu kez de Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz rengi "Seyhan"ı şubat ayı itibarıyla görücüye çıkarttı.

Yeni renk seçeneğiyle sergilenen Togg'un T10X modeli, kentin simgelerinden tarihi Taş Köprü üzerinde vatandaşlarla buluşturuldu.

Sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yeni beyaz renk seçeneğiyle sunulan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Aracı görmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Karakuşcu, AA muhabirine, Togg ile gurur duyduklarını söyledi.

Yeni rengi çok beğendiğini ifade eden Karakuşcu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz için gurur verici bir şey. Kendi otomobilimizi, helikopterimizi ve uçağımızı üretiyoruz. 30 yıl önce bunlar bir hayaldi. Şu an Türk milleti bu aracın burada sergilenmesinden gurur duymalı. Ben şahsım adına gurur duyuyorum. Adana için de ayrıca onur verici bir şey. Akşam geçerken görmüştüm ama rengini görmemiştim, bugün de Seyhan rengini görmüş olduk."

Araç, şubat ayı sonuna kadar halkın beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Çukurova, Türkiye, Ekonomi, Seyhan, Güncel, Adana, TOGG

