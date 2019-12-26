TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret - Son Dakika

TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

6 saat önce

Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Galip Coşkun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret, System.String[]

Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Galip Coşkun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ziyaret etti.

Kaymakam Temiz ve beraberindekiler, Erbaa ilçesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda yeni bölümler açılması için çalışmalar yapılmasından son derece memnun olduklarını belirtti.

Şahin de hizmet için bu makamlarda bulunduklarını dile getirerek, "Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.

Özgür Ertuğrul, Mustafa Temiz, Mustafa Şahin, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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