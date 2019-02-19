Tohum Otizm Vakfı Şanlıurfa'da Otizm Konusunda Eğitim Verecek!

Tohum Otizm Vakfı tarafından İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda ve Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenecek olan atölyelerde, otizm konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi, otizmli çocuk ailelerine ve öğretmenlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği eğitimler ile bu kez Şanlıurfa'daki aile ve eğitimcilerle buluşuyor. Otizm eğitim atölyeleri aracılığıyla otizmli çocuğa sahip olan aileler, okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanı ve sürekli yoğun eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Rehberlik Araştırma Merkezi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi iş birliği ile 19 – 20 – 21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek otizm eğitim atölyelerinde 'Otizm Farkındalık Eğitimi', 'Öz Bakım Becerileri ve Serbest Zaman Etkinlikleri', 'Ayrık Denemelerle Öğretim', 'Pekiştirme', 'Etkinlik Çizelgeleri', 'Video Model ile Öğretim', 'İpucu Sunma ve Geri Çekme', 'Davranış Yönetimi: Davranış Problemleri ile Başa Çıkma Stratejileri Yeni Beceri ve Davranış Kazandırma' konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecektir.