Tokat'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın (26) acı haberi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Şirin ve Mahmut Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralandı. Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, kurtarılamayarak şehit oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Tarlaya çalışmak için giden anne Şirin Yıldırım ise kısa süre sonra acı haberi duyup evlerine geldi. Anne Yıldırım evlerinin önünde 'yavrum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan vatandaşlar şehidin evinin önüne akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenilen Kadir Yıldırım'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinin önünden görüntüler

-Acı haberi duyup eve gelen annesi

-Annenin yaşadığı üzüntü

-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

