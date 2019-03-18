Tokat Bakan Koca Yeni Zelanda'da Yaralanan 3 Türk Kardeşimizle İlgili İrtibat Halindeyiz
1 saat önce
Bakan Koca Yeni Zelanda'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYOR OLACAĞIZ'Şehit Aileleriyle buluştuktan sonra Erbaa ilçesine geçen Bakan Koca, 2016 yılında yapımına başlanan 150 yataklı, 28 bin 655...
Bakan Koca Yeni Zelanda
'da yaralanan 3 Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz (2)
'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN DEVAM ETTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYOR OLACAĞIZ'
Şehit Aileleriyle buluştuktan sonra Erbaa
ilçesine geçen Bakan Koca, 2016 yılında yapımına başlanan 150 yataklı, 28 bin 655 metrekare kapalı alana sahip, 57 poliklinik, 17 yoğun bakım, 6 ameliyathanesi bulunan Erbaa Devlet Hastanesinin açılış törenine katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Fahrettin Koca Özellikle yeni dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir hükümet sistemi. Bu hükümet sisteminde eski sistemin kodlarını öteleyen, daha pratik düşünen sonuç odaklı bir icraat dönemi olarak görüyoruz. ve önümüzdeki dönem 31 Mart'an sonra 2023 yılına kadar, yani 4,5 yıla yakın seçimin olmadığı ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam ettiği bir dönemi yaşıyor olacağız. Bu icraat dönemi son derece önemli, bu anlamda özellikle yerel yönetimleri merkezi hükümetle sinerji içerisinde olup daha güçlü icraatları gerçekleştirme için bir fırsat olduğunu düşünüyorum diye konuştu.
Hastanenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Koca ve protokol üyeleri yeni hastane binasını gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:36 Kaynak: DHA
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