TOKAT Bayram için yola çıkan sürücülere yaprak ve üzüm sirkesi

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TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek

Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var