Son Dakika Haberleri: Tokat BBP Genel Başkanı Destici'den, Ülkü Ocakları'na Ziyaret

Tokat BBP Genel Başkanı Destici'den, Ülkü Ocakları'na Ziyaret

2 saat önce

? Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve Ülkü Ocaklarının uzun yıllar boyunca mensubu olduğunu belirterek, 'Biz gözümüzü Ülkü Ocaklarında açtık, işin doğrusu bu. Ben, Ankara'da 78 yılında ilk kez Ülkü Ocaklarına gittiğimde 13 yaşındaydım' dedi.

? Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve Ülkü Ocaklarının uzun yıllar boyunca mensubu olduğunu belirterek, 'Biz gözümüzü Ülkü Ocaklarında açtık, işin doğrusu bu. Ben, Ankara'da 78 yılında ilk kez Ülkü Ocaklarına gittiğimde 13 yaşındaydım' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışması için gittiği Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Destici'ye ziyaretinde partisinin Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mustafa Güler de eşlik etti. Destici, konuşmasında Ülkü Ocağını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bugün burada Yeşilyurtlu kardeşlerimizle birlikte olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bey'in daveti üzerine geldik. Ama burada MHP'nin de Ülkü Ocaklarımızın da yeri var. MHP'nin Belediye Başkan Adayı da burada, o da bizim arkadaşımız. Dolayısıyla, güzel birlikte bir görüntü vermenin en güzeli olduğunu düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

'BİZ GÖZÜMÜZÜ ÜLKÜ OCAKLARINDA AÇTIK'

MHP ve Ülkü Ocaklarının uzun yıllar boyunca mensubu olduğunu aktaran Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tabi, MHP uzun yıllardır gönül verdiğimiz içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz yer. Hem Ülkü Ocakları hem MHP. Biz gözümüzü Ülkü Ocaklarında açtık, işin doğrusu bu. Ben, Ankara'da 78 yılında ilk kez Ülkü Ocaklarına gittiğimde 13 yaşındaydım. Dolayısıyla bu Ocaklarımızın, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti üzerine gençler yetiştirmek olduğunu biliyoruz.'

Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer ülkücü şehitleri rahmetle andığını söyleyen Destici, 'Bu ocaklarımız, bu partilerimiz millete, Türklüğe, İslam'a, devletimize hizmet yolunda dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan yorulmadan azimle kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. İnşallah Rabbim var etsin korusun ve yüceltsin' ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

Tokat, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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