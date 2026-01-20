Tokat Belediyesi ile Musul arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tokat Belediyesi ile Musul arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı

Tokat Belediyesi ile Musul arasında \'Kardeş Şehir\' protokolü imzalandı
20.01.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKAT Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti arasında imzalanan 'Kardeş Şehir' protokolü kapsamında, Musul'da 20 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu.

TOKAT Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti arasında imzalanan 'Kardeş Şehir' protokolü kapsamında, Musul'da 20 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturuldu. Ormana, 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' adı verildi.

Musul'da gerçekleştirilen törene Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve yerel yetkililer katıldı. Programda, iki şehir arasında sosyoekonomik, kültürel, gastronomi, turizm, ticaret, sanayi, tarım ve su yönetimi alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. 20 bin fidanın dikileceği alanda ilk fidanı Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu dikti. Çalışmayla iki şehir arasındaki bağların kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi adına önemli bir mücadele yürütülmektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak bu sürece ticari ve kültürel iş birlikleriyle katkı sunmayı görev biliyoruz. İmzalanan bu protokolün her iki şehir için de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. 20 bin fidanla beraber yeni bir kardeşlik süreci başlatmış olduk. İsmine de 'Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı' adı verdik. Bunun devamı da gelecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Tokat Belediyesi, Belediye, Çevre, Dünya, Musul, Tokat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokat Belediyesi ile Musul arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:46:01. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat Belediyesi ile Musul arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.