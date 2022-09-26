Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı - Son Dakika
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Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı

26.09.2022 14:51
Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tahliye, yaralı kurtarma, ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tahliye, yaralı kurtarma, ilk yardım ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ve tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatbikat, itfaiye duasının ardından son buldu.

Tatbikatı izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Onlar insanların canını, malını kurtaran, müşkül durumlarında yanlarında olan, hatta canı pahasına bu işi yapan insanlardır. Onun için itfaiyecilerimizi alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da İtfaiye Haftası'nı kutladılar.

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Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta itfaiyeciler tatbikat yaptı - Son Dakika
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