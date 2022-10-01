TOKAT HAVALİMANI'NI İLK 6 AYDA 53 BİN 652 YOLCU KULLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TOKAT HAVALİMANI'NI İLK 6 AYDA 53 BİN 652 YOLCU KULLANDI

01.10.2022 10:54

TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta hizmete açılan Tokat Havalimanı'nı 6 ayda 53 bin 652 yolcunun kullandığını açıkladı.

TOKAT Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta hizmete açılan Tokat Havalimanı'nı 6 ayda 53 bin 652 yolcunun kullandığını açıkladı.

Kentte eski havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan ve 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 25 Mart'ta hizmete açıldı. Türkiye'nin 57'nci havalimanı olan Tokat Havalimanı, 45 metre genişliğindeki 2 bin 700 metre pist uzunluğu ve 16 bin 200 metrekarelik terminal binası ile hizmete girdi. Havalimanının pist, terminal binası ve kule inşaatı, yaklaşık 3 yılda tamamlanırken; 5 yolcu, 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, havalimanının ilk 6 aylık hava trafiği değerlendirmesini DHA'ya yaptı. Vali Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle mart ayında açılan Tokat Havalimanı'mızda bugüne kadar 368 tarifeli sefer gerçekleştirildi. 53 bin 652 yolcumuz havalimanımızı kullandı. Onun dışında ambulans uçak ve benzeri faaliyetlerle yaklaşık olarak 780 hava trafiği gerçekleşmiş oldu. Havalimanımız her gün artan bir taleple karşı karşıya. Yeni seferlerin konulması için taleplerimiz söz konusu oldu. Seferlerin artırılmasıyla bölgemizin ekonomik hayatı için çok önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Bugüne kadar 423 ton yük oluşturulmuş. Bölgede lojistik depolama anlamında hava yoluyla meyve ve sebzemizin daha uygun ihracatı ile ilgili olarak da çalışıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız (4) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT HAVALİMANI'NI İLK 6 AYDA 53 BİN 652 YOLCU KULLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:17 25 adet suç kaydı bulunan şahıs, 20 bin liralık son soygununda kıskıvrak yakalandı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:03 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: TOKAT HAVALİMANI'NI İLK 6 AYDA 53 BİN 652 YOLCU KULLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement