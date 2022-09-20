Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2) - Son Dakika
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Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2)

20.09.2022 20:32
Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2)

Tokat gündem haberine göre BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTITokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın sonrasında incelemede bulundu.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın sonrasında incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirten Başkan Eroğlu, "Petrol türevi olduğu için haliyle çok ani bir şekilde dakika içerisinde alevlenmeye başlıyor. Akabinde de depolara sirayet etmeye başlıyor. Tabi buradaki arkadaşların hemen hızlı bir şekilde görmesi itfaiyenin hızlı bir şekilde gelmesi, buradaki iş makinelerinin de ani müdahaleleriyle Allah'a şükür korktuğumuz gibi olmadı. Herhangi bir patlama olmadan yine başka diğer alanlara yangın sıçramadan kontrol altına alındı" dedi.


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Kaynak: DHA

Tokat, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2) - Son Dakika
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