Oğlu ile mantarı tarttıklarını, 3 kilogram geldiğini anlatan Aymak, "Çapı 40 santimetre. Yıllardır mantar toplarım. İlk defa bu ağırlıkta mantar buldum." dedi.

Kaynak: AA

Başçiftlik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu - Son Dakika

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