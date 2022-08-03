İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erbaa ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Günebakan köyünde bir kişiye ait arazide 193 kök Hint keneviri ve 493 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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