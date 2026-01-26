Tokat OSB Müdürü İddia Üzerine Görevden Uzaklaştırıldı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü B. Y.'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat OSB Müdürü B. Y. yönetim kurulunda yer alan bir ismin imzasını taklit ederek yaklaşık 600 bin TL'yi zimmetine geçirdiği öne sürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından B.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. B. Y. hakkında inceleme başlatılırken, konuyla ilgili soruşturma açılacağı bildirildi. - TOKAT