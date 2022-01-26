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Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor

26.01.2022 13:42

Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu başlayan kar yağışı nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda her iki yönde de ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Bölge trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği kontrolü yaparak uygun olmayanların geçişine müsaade etmiyor.

Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza ve Kavak ilçelerinde yürütülen çalışmaları inceleyerek, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede yolların açık tutulması ve hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için kar temizleme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Dağlı, ekiplerin gayretleriyle Samsun-Havza ve Havza-Samsun istikametlerinde trafiğin açık olduğunu belirtti.

Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçların hem yolu kapatarak karla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığını hem de diğer sürücülerin mağduriyetine sebep olduğuna işaret eden Dağlı, "Bu durumdaki vatandaşlarımızın muhtemel olumsuzlukları göz önünde bulundurarak trafiğe çıkmamaları gerekiyor. Çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren ekiplerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Kentte aralıkla devam eden kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Atakum ilçesindeki Aksu Göleti drone ile görüntülendi.

Tokat

Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde etkili olan tipi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.

Tokat- Niksar kara yolunda kara saplanan bir otomobil de AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Reşadiye-Niksar kara yolunda arızalanan yolcu otobüsünde mahsur kalan vatandaşlara ise AFAD ve Türk Kızılay ekipleri kumanya dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, otobüsteki yolcuların başka araçlarla Niksar ilçesine gitmesini sağladı.

Niksar İlçesi D-100 karayolu Kapıağzı köyü girişinde arıza yapan Metro firmasına ait otobüs ( Van'dan İstanbul'a giden) içerisinde yaklaşık 47 kişi, İlçe Tokat Valiliği koordinesinde Niksar Kaymakamlığının tahsis ettiği kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da Küre Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i Kastamonu'ya bağlayan Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Çorum

Çorum'da iki gün aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili oluyor.

Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına 50 araç ve 240 personelle devam ediyor.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çaba harcıyor.

Kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kentte hava sıcaklığı sıfır derecenin altında seyrediyor.

Amasya

Amasya'da 3 gündür devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Amasya- Taşova, Merzifon-Çorum ve Hamamözü-Çorum kara yollarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlükle sağlanıyor.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta, kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yol güzergahlarında tuzlama çalışması yürütüyor.

Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandığı kentte, doğaya da hayvanlar için yem bırakıldı.

Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor
Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor

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Bozkurt, Benzin, Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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