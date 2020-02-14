Tokat'ta 17 KYK yurduna 17 bin kitap dağıtılacak - Son Dakika

Tokat genelinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 17 yurda toplam 17 bin kitap dağıtılacak.

Vali Ozan Balcı, İbn-i Kemal Kız Öğrenci Yurdu'nda "Kitap Tokat" projesi kapsamında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 17 yurdun her birine ilk etapta 500'er kitap alındığını, bu yurtlara 500'er kitap daha dağıtarak gençleri kitaplarla buluşturmak istediğini söyledi.

Kitap okumanın insanı dinlendireceğini vurgulayan Balcı, "Kendinize kitap okumak için bir saat zaman ayırın. İnşallah önümüzdeki ay bu kadar daha kitap gelecek ve bu kitapları yenileyeceğiz. Şu anda kitabı ve kütüphanesi olmayan hiçbir yurt kalmadı. Önümüzdeki günlerde kütüphaneleri daha da zenginleştireceğiz." dedi.

Gençlere nitelikli kültür sahibi olmaları tavsiyesinde bulunan Balcı, şöyle konuştu:

"Nitelikli kültürü elde etmenin en önemli yolu da kitap okumaktır. Kitap okumadan nitelikli kültür elde edemezsiniz. Geleceğin Türkiye'sinde daha iyi bir yer edinebilmek için kendinizi geliştirin. Önümüzdeki günlerde Tokat Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nı kuruyoruz. İhtiyaç sahibi gençlerimize önümüzdeki yıl burs vereceğiz. Ayrıca gençlerimiz için 10 bin nitelikli kitabı daha Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kütüphanesine bağışlayacağız. Bunu da müjde olarak veriyorum."

Vali Balcı, programa katılan protokol mensupları, yurt müdürleri ve görevliler ile tüm öğrencilere kitap hediye etti.

Programa Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile davetliler katıldı.